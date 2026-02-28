OpenAI: "Accordo con il Pentagono per l'uso dei nostri modelli di Ia"

"Due dei nostri principi di sicurezza più importanti sono il divieto di sorveglianza di massa a livello nazionale e la responsabilità umana nell'uso della forza, compresi i sistemi d'arma autonomi", ha scritto Altman, aggiungendo che il Dipartimento della Difesa "condivide questi principi, li riflette nella legge e nelle politiche, e li abbiamo inseriti nel nostro accordo". E ha aggiunto: "Metteremo anche in atto misure di salvaguardia tecnica per garantire che i nostri modelli funzionino come dovrebbero, che è anche ciò che voleva" il Pentagono. Altman ha anche detto che spera che il Pentagono "offra gli stessi termini a tutte le aziende di IA" come modo per "ridurre le tensioni dai provvedimenti legali e governativi verso accordi ragionevoli".