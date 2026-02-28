OpenAI: "Accordo con il Pentagono per l'uso dei nostri modelli di Ia"
Si colma così la lacuna creata dall'allontanamento di Anthropic: Altman spiega che l'uso dei suoi modelli sarà accompagnato da alcune garanzie
© Ansa
OpenAI ha raggiunto un accordo con il Pentagono per l'uso dei suoi modelli di intelligenza artificiale nelle sue reti più riservate. Lo annuncia l'amministratore delegato Sam Altman, sottolineando come nel corso delle trattative avuto il Pentagono ha mostrato un "profondo rispetto per la sicurezza". Si colma così potenzialmente la lacuna creata dall'allontanamento di Anthropic: Altman ha detto che le stesse linee rosse che erano il punto critico nella disputa di Anthropic con il Pentagono segnano la nuova partnership con OpenAI, spiegando che l'uso dei suoi modelli di intelligenza artificiale sarà accompagnato da alcune garanzie.
"Due dei nostri principi di sicurezza più importanti sono il divieto di sorveglianza di massa a livello nazionale e la responsabilità umana nell'uso della forza, compresi i sistemi d'arma autonomi", ha scritto Altman, aggiungendo che il Dipartimento della Difesa "condivide questi principi, li riflette nella legge e nelle politiche, e li abbiamo inseriti nel nostro accordo". E ha aggiunto: "Metteremo anche in atto misure di salvaguardia tecnica per garantire che i nostri modelli funzionino come dovrebbero, che è anche ciò che voleva" il Pentagono. Altman ha anche detto che spera che il Pentagono "offra gli stessi termini a tutte le aziende di IA" come modo per "ridurre le tensioni dai provvedimenti legali e governativi verso accordi ragionevoli".
Il caso di Anthropic
Intanto, Anthropic promette battaglia: denunciando l'"intimidazione" del Pentagono, la startup assicura che ricorrerà in tribunale contro il divieto imposto dall'amministrazione in seguito al mancato accordo sull'uso dell'intelligenza artificiale. Anthropic aveva imposto al Pentagono dei paletti: in una mossa a sorpresa, l'amministratore delegato Dario Amodei aveva respinto la richiesta del Dipartimento della Difesa di usare il modello Claude senza restrizioni a scopi militari.
"Le minacce non cambiano la nostra posizione: non possiamo in buona coscienza" cedere alle richieste, aveva detto, nonostante l'ultimatum imposto alla società. Anthropic aveva poi aperto a revocare le restrizioni, salvaguardando però due aree: la sorveglianza di massa degli americani e lo sviluppo di armi autonome, in grado di colpire senza l'intervento umano.
Il divieto ordinato da Trump
Così si era creato uno scontro, che ha fatto infuriare Donald Trump: il presidente ha ordinato a tutte le agenzie di vietare l'uso di Anthropic: "Gli Stati Uniti non permetteranno mai a un'azienda di sinistra e woke di dettare come il nostro grande esercito combatta e vinca le guerre! Questa decisione spetta al vostro comandante in capo e agli straordinari leader che nomino per guidare il nostro esercito", ha attaccato su Truth.
"L'egoismo di Anthropic sta mettendo a rischio le vite degli americani e in pericolo i nostri soldati e la nostra sicurezza", ha aggiunto. "Pertanto, ordino a tutte le agenzie federali del governo degli Stati Uniti di cessare immediatamente ogni utilizzo della tecnologia Anthropic. Non ne abbiamo bisogno, non la vogliamo e non faremo più affari con loro!", ha concluso Trump.