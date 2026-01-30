Più di 20mila canzoni protette da copyright scaricate illegalmente. È l'accusa che un gruppo di editori musicali guidato da Universal e Concord Music Group ha mosso contro Anthropic, intentando una causa contro la società di intelligenza artificiale. L'azienda avrebbe utilizzato più di 700 testi e componimenti di artisti, tra i quali i Rolling Stones, Elton John e Neil Diamond per addestrare il chatbot Claude senza una licenza in regola, secondo il testo della denuncia diffuso da Reuters. Niente di nuovo per gli autori, che nel 2023 avevano già fatto causa ad Anthropic per aver violato i diritti dei testi di circa 500 brani. L'azienda aveva poi respinto le accuse.