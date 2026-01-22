Tribunale annulla le nozze: le promesse erano state scritte da ChatGpt

"[Uomo] prometti che starai al fianco di [Donna] oggi, domani e ogni giorno che verrà? Di ridere insieme, crescere insieme e amarvi, qualunque cosa la vita vi riservi? Qual è la tua risposta?". "[Donna], sceglierai di nuovo [uomo] oggi? Per continuare a sostenervi a vicenda, a prendervi in giro, a resistere anche quando la vita si fa dura? Qual è la tua risposta?". Queste sono le promesse nuziali lette davanti a due cittadini olandesi promessi sposi e che lo rimarranno ancora per un pò. Il Tribunale distrettuale di Overijssel infatti ha annullato il matrimonio celebrato nella città di Zwolle lo scorso anno. Tutto per colpa di ChatGpt.