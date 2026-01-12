2035, l’anno della morte dell’intelligenza artificiale (che inizierà a sbagliare tutto)

Come gli ingegneri sanno, senza più informazione scritta da umani l’intelligenza artificiale andrà in crisi per il cosiddetto “model collapse”. E ora forse c’è pure un possibile timing per questo…
Di “model collapse” abbiamo già parlato in questa rubrica spiegando che si tratta del fenomeno per cui, come sanno bene gli ingegneri che costruiscono intelligenza artificiale, gli algoritmi e i chatbot hanno bisogno di informazione fresca e originale scritta da umani non solo nella fase di addestramento iniziale, ma anche sempre poi periodicamente, per rimanere aderenti alla realtà. Viceversa, se i modelli vengono poi alimentati sempre da altri modelli, in un loop dove macchine producono dati per altre macchine, tutto è tecnicamente destinato ad andare in crisi. Perché è come se gli algoritmi a ogni passaggio, per rielaborare la realtà, sfumassero qualcosa, perdendo qualche dettaglio. Un po’ come un’immagine fotocopiata e poi nuovamente fotocopiata e così via: alla fine, dopo tanti passaggi, l’immagine non è più aderente a quella iniziale e vera.
L’AI DISTRUGGE LA SUA FONTE DI SOSTENTAMENTO
E il trend sembra andare proprio in questa direzione. Perché, per risparmiare e per praticità, si danno in pasto alle macchine dati prodotti da macchine e soprattutto perché a tendere l’informazione umana, originale e di qualità, diventerà merce rara e preziosa. Ce ne sarà sempre meno e questo proprio per colpa dell’intelligenza artificiale e lo stiamo vedendo già ora: cambi di algoritmi Google, l’introduzione di AI Overview nelle ricerche e l’enorme diffusione delle ricerche tramite ChatGPT hanno già portato a un crollo del traffico organico per gli editori online, perché gli utenti cliccano di meno sulle news. E in futuro, senza traffico, evidentemente molti editori e giornali chiuderanno. Verrà a mancare così sempre più quella informazione umana necessaria ai modelli di intelligenza artificiale. Il paradosso quindi è che l’intelligenza artificiale sta uccidendo la fonte primaria del proprio sostentamento. Confermando che la cosiddetta “intelligenza artificiale” non è in realtà molto intelligente, ma anzi stupida. E infatti, più in generale, parliamo di algoritmi che sono bravissimi a recuperare informazione in tempo reale e a rielaborarla, ma non “pensano” in realtà. Non sono “intelligenti”. E dovremmo quindi cominciare intanto a smetterla di chiamarla “intelligenza artificiale”...
RISCHIO MODEL COLLAPSE DAL 2035
Ma torniamo sul punto, quello del “model collapse”, sul rischio che un domani le intelligenze artificiali in uso in tutti i settori, dai media alla tecnologia, fino ai servizi finanziari possano iniziare a sbagliare molto, proprio per carenza di contenuti umani freschi a disposizione degli algoritmi. Quando questo scenario potrebbe avversarsi? Beh, Financialounge.com ha pensato di provare a chiederlo proprio alla prima e più importante intelligenza artificiale, ChatGPT. Innanzitutto, la stessa ChatGPT ci ha confermato che esiste questo rischio, e già questo non è poco, ma soprattutto ha stimato un possibile timing. “Se questo trend dovesse continuare – così ci ha risposto ChatGPT – potremmo osservare una riduzione significativa della qualità dei modelli di intelligenza artificiale tra il 2035 e il 2040. I testi prodotti diventerebbero meno affidabili, più ripetitivi e con maggiori ‘allucinazioni’ sui fatti, perché l’AI imparerebbe principalmente da altre AI invece che da contenuti reali”. Quindi forse abbiamo, direttamente dalla più popolare intelligenza artificiale, un possibile orizzonte temporale per l’inizio del collasso degli algoritmi. A partire dal 2035. Certo poi la stessa ChatGPT spiega che non ci sarebbe una sorta di immediato blackout dei sistemi, come avviene invece ad esempio quando manca l’energia elettrica, ma piuttosto un progressivo deterioramento della qualità e della precisione delle risposte, degli output e delle analisi dei sistemi basati su intelligenza artificiale. Ma in ogni caso si parla di un possibile futuro scenario che dovrebbe preoccupare molto tutte quelle aziende che stanno pensando di adottare tanta intelligenza artificiale nei propri processi, al posto di quella umana, forse con davvero troppa leggerezza.
L’IMPATTO SU INFORMAZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA
In questo scenario ci sarebbero pesanti possibili impatti in tutti i settori. Anche ovviamente nel mondo dell’economia e della finanza. Il model collapse potrebbe portare innanzitutto a un forte deterioramento della qualità dell’informazione finanziaria fatta da algoritmi, ma soprattutto potrebbe poi fare grossi danni su tutto il fronte della produzione di dati e analisi di mercato e della consulenza finanziaria robotizzata. Le previsioni inizierebbero a essere molto sbagliate così come tutte quelle informazioni al servizio degli investimenti. Tanti, tardivamente, riscoprirebbero l’importanza di avere umani a controllare tutto, non black box. Quindi, l’unica via possibile, come oggi dice la stessa intelligenza artificiale se interrogata su questo, è prevenire questo possibile scenario evitando di sostituire tutti gli umani con le macchine, ma piuttosto capendo davvero l’importanza di una informazione di qualità scritta da umani e di processi aziendali controllati da umani. Senza tutto questo, già tra meno di un decennio si rischia davvero grosso. E in chiusura, lasciatecelo dire, Financialounge.com da parte sua, che da sempre come payoff nel suo logo ha la scritta “human financial information”, ribadisce che tutta la sua informazione negli anni a venire continuerà rigorosamente a essere solo ed esclusivamente “made by humans”. Un impegno, che alla luce di tutti questi rischi legati al possibile collasso degli algoritmi, ci sembra ancor più doveroso.