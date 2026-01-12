2035, l’anno della morte dell’intelligenza artificiale (che inizierà a sbagliare tutto)

L’AI DISTRUGGE LA SUA FONTE DI SOSTENTAMENTO

E il trend sembra andare proprio in questa direzione. Perché, per risparmiare e per praticità, si danno in pasto alle macchine dati prodotti da macchine e soprattutto perché a tendere l’informazione umana, originale e di qualità, diventerà merce rara e preziosa. Ce ne sarà sempre meno e questo proprio per colpa dell’intelligenza artificiale e lo stiamo vedendo già ora: cambi di algoritmi Google, l’introduzione di AI Overview nelle ricerche e l’enorme diffusione delle ricerche tramite ChatGPT hanno già portato a un crollo del traffico organico per gli editori online, perché gli utenti cliccano di meno sulle news. E in futuro, senza traffico, evidentemente molti editori e giornali chiuderanno. Verrà a mancare così sempre più quella informazione umana necessaria ai modelli di intelligenza artificiale. Il paradosso quindi è che l’intelligenza artificiale sta uccidendo la fonte primaria del proprio sostentamento. Confermando che la cosiddetta “intelligenza artificiale” non è in realtà molto intelligente, ma anzi stupida. E infatti, più in generale, parliamo di algoritmi che sono bravissimi a recuperare informazione in tempo reale e a rielaborarla, ma non “pensano” in realtà. Non sono “intelligenti”. E dovremmo quindi cominciare intanto a smetterla di chiamarla “intelligenza artificiale”...