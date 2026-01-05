Tamagotchi: il gadget diventa un compagno da tasca grazie all'intelligenza artificiale

Il ciclo vitale di Sweekar inizia con l'incubazione: si presenta infatti come un uovo chiuso che necessita di attenzioni e stimoli per schiudersi e avviare il suo percorso di crescita. Attraverso le successive fasi, il compagno da tasca evolve, mostrando progressivamente nuove abilità e comportamenti. Il traguardo "massimo" è il livello 51, ovvero l'età adulta, quando il compagno digitale acquisisce autonomia e diventa immune dalla “morte”, differenziandosi così dai classici tamagotchi che richiedevano cure costanti e rischiavano di spegnersi in caso di abbandono. Altra peculiarità riguarda la possibilità per il gadget di isolarsi per qualche tempo, come se fosse uscito di casa: al suo "ritorno", potrà raccontare ciò che ha fatto, tramite voce e grafiche particolari, proiettate sul volto.