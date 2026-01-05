Tamagotchi: il gadget diventa un compagno da tasca grazie all'intelligenza artificiale

Con l'IA riesplode il fenomeno del tamagotchi? Ecco la prima generazione del pulcino elettronico
© Ansa
© Ansa
Presentato a Las Vegas dalla startup Takway, il dispositivo è capace di sviluppare una personalità unica grazie alle interazioni con il proprietario.
Addio all'iconica forma a uovo, tutto colorato e con piccoli tasti: al Consumer Electronic Show di Las Vegas, la fiera tech più importante al mondo, la startup Takway ha svelato Sweekar, un'evoluzione del classico tamagotchi, capace di riconoscere la voce del suo possessore e dotato di memoria, il tutto grazie al supporto dell'intelligenza artificiale. Lo schermo-volto di Sweekar non mostra soltanto semplici animazioni, ma reagisce alle cure, alle attenzioni e persino alle voci degli utenti. Grazie a modelli IA quali ChatGpt e Gemini, il "nuovo" tamagotchi memorizza le interazioni e le attività quotidiane, costruendo una memoria personale che influenza i propri comportamenti e risposte.
Il ciclo vitale di Sweekar inizia con l'incubazione: si presenta infatti come un uovo chiuso che necessita di attenzioni e stimoli per schiudersi e avviare il suo percorso di crescita. Attraverso le successive fasi, il compagno da tasca evolve, mostrando progressivamente nuove abilità e comportamenti. Il traguardo "massimo" è il livello 51, ovvero l'età adulta, quando il compagno digitale acquisisce autonomia e diventa immune dalla “morte”, differenziandosi così dai classici tamagotchi che richiedevano cure costanti e rischiavano di spegnersi in caso di abbandono. Altra peculiarità riguarda la possibilità per il gadget di isolarsi per qualche tempo, come se fosse uscito di casa: al suo "ritorno", potrà raccontare ciò che ha fatto, tramite voce e grafiche particolari, proiettate sul volto.
© Ansa
© Ansa
Il tamagotchi 4.0 ha sollevato sin da subito numerosi interrogativi, soprattutto attorno alla privacy: i dati raccolti dove andranno a finire? La voce degli utenti come verrà utilizzata? Takway tranquillizza i potenziali acquirenti, sottolineando che tutti i dati raccolti resteranno privati nel dispositivo senza alcuna condivisione esterna.
Il tamagotchi 4.0 non è ancora in vendita, ma secondo quanto affermato dalla startup, Sweekar verrà rilasciata quest'anno sulla piattaforma Kickstarter, a un prezzo tra i 100 e i 150 dollari.