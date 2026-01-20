Distinguere un brano confezionato da voci umane da uno creato con l'Ia è più difficile di quello che sembra. Quello di Jacub, infatti, non è il primo caso di brano di successo nato dall'Ia generativa. Nel 2025, una band chiamata Velvet Sundown ha pubblicato diversi brani "artificiali" su Spotify, che hanno raggiunto oltre 4 milioni di streaming. Recente anche il caso di Sienna Rose, la cantante soul che ha conquistato la Viral Top 50 di Spotify con tre brani. Il sospetto che si trattasse di Ia risiede nel ritmo di pubblicazione: 45 brani caricati sulle piattaforme tra il 28 settembre e il 5 dicembre 2025. Un numero troppo alto per essere frutto di un'artista umana. La cantante, inoltre, non si è mai esibita dal vivo, non ha account social attivi, e non risultano esistere videoclip ufficiali. O ancora nel 2023, prima dell'annuncio della reunion degli Oasis, la band inglese Breezer aveva pubblicato un album di otto tracce intitolato "Aisis", gioco di parole studiato ad hoc.