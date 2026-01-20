Il brano ha totalizzato 5 milioni di ascolti su Spotify ed è finito nel mirino dell'ente che gestisce il ranking
© Istockphoto
Quello della musica "artificiale" è un fenomeno sempre più comune. Ora spunta un altro caso in Svezia, con il brano pop virale dell'artista Jacub, rimosso dalla classifica nazionale. Il motivo? È stato creato con l'Ia.
Un successo durato poco quello di Jag Vet, Du Är Inte Min. Dopo un'inchiesta del giornalista Emanuel Karlsten, la canzone è stata rimossa dalla classifica nazionale Sverigetopplistan. Nel brano, che su Spotify ha totalizzato 5 milioni di streaming a livello globale, la voce e alcune sezioni melodiche sono state create con l'Ia. Il brano è stato ricondotto a Stellar, un editore musicale danese. "Se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla Sverigetopplistan", dichiara in un'intervista al Guardian Ludvig Werber, amministratore delegato dell'ente che gestisce la classifica, Ifpi Svezia. Poi la replica di Stellar, che ha affermato di essere "prima di tutto un'azienda musicale gestita da creativi, non una compagnia tecnologica".
Distinguere un brano confezionato da voci umane da uno creato con l'Ia è più difficile di quello che sembra. Quello di Jacub, infatti, non è il primo caso di brano di successo nato dall'Ia generativa. Nel 2025, una band chiamata Velvet Sundown ha pubblicato diversi brani "artificiali" su Spotify, che hanno raggiunto oltre 4 milioni di streaming. Recente anche il caso di Sienna Rose, la cantante soul che ha conquistato la Viral Top 50 di Spotify con tre brani. Il sospetto che si trattasse di Ia risiede nel ritmo di pubblicazione: 45 brani caricati sulle piattaforme tra il 28 settembre e il 5 dicembre 2025. Un numero troppo alto per essere frutto di un'artista umana. La cantante, inoltre, non si è mai esibita dal vivo, non ha account social attivi, e non risultano esistere videoclip ufficiali. O ancora nel 2023, prima dell'annuncio della reunion degli Oasis, la band inglese Breezer aveva pubblicato un album di otto tracce intitolato "Aisis", gioco di parole studiato ad hoc.
Quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è generata con l'Ia. A dirlo è uno studio di Deezer, competitor di Spotify e Apple Music, pubblicato a settembre 2025. Ogni giorno 30mila brani pubblicati sulla piattaforma sono realizzati interamente o quasi con l'ausilio dell'Ia. Equivarrebbe, quindi, al 28% del totale. Un numero in crescita se si considera che a giugno 2025, Deezer stimava un 10%, diventato poi 18% nel mese di aprile. Inoltre, uno studio della Cisac (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori) spiega che i creatori musicali rischiano il 24% delle loro entrate nel 2028. Entro cinque anni, quindi, la perdita cumulativa per il settore musicale sarà di 10 miliardi.