Wsj: "Amazon tratta per investire sino a 50 miliardi dollari in OpenAI"

Amazon è in trattative per investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI, in quella che sarebbe una scommessa enorme sulla promettente startup di Intelligenza artificiale. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei fatti. Il creatore di ChatGpt sta cercando di raccogliere fino a 100 miliardi di dollari di nuovi capitali da investitori, un round di finanziamento che potrebbe valutare l'azienda fino a 830 miliardi di dollari.