Wsj: "Amazon tratta per investire sino a 50 miliardi dollari in OpenAI"
L'azienda di e-commerce diventerebbe così il principale finanziatore dell'attuale round di raccolta fondi della società di Intelligenza artificiale
© OpenAi
Amazon è in trattative per investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI, in quella che sarebbe una scommessa enorme sulla promettente startup di Intelligenza artificiale. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei fatti. Il creatore di ChatGpt sta cercando di raccogliere fino a 100 miliardi di dollari di nuovi capitali da investitori, un round di finanziamento che potrebbe valutare l'azienda fino a 830 miliardi di dollari.
Andy Jassy, amministratore delegato di Amazon, sta conducendo i negoziati con il Ceo di OpenAI, Sam Altman, secondo alcune delle fonti. La forma esatta dell'accordo, qualora venisse raggiunto, potrebbe ancora subire modifiche, hanno aggiunto le fonti. Un investimento fino a 50 miliardi di dollari potrebbe rendere Amazon il principale finanziatore dell'attuale round di raccolta fondi della società di Intelligenza artificiale.
Amazon ha anche investito in Anthropic, un concorrente di OpenAI. L'azienda ha sviluppato un campus di data center da 11 miliardi di dollari per lo sviluppatore di modelli linguistici di grandi dimensioni in Indiana.