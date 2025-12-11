Disney investe in OpenAI e porta i suoi personaggi dentro Sora

HOLLYWOOD E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Finora gli studi cinematografici di Hollywood erano stati riluttanti a stringere accordi diretti con le società di intelligenza artificiale preoccupati per l'utilizzo dei dati e le possibili tensioni con i sindacati del settore reduci da una stagione di scioperi in cui proprio l'intelligenza artificiale era stata uno dei nodi centrali. Nonostante questo OpeAI ha avviato, comunque, colloqui con vari attori di Hollywood come Disney, Universal Pictures (Comcast) e Warner Bros. Discovery per esplorare il potenziale creativo e commerciale di Sora.