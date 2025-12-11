Disney investe in OpenAI e porta i suoi personaggi dentro Sora

L'universo Disney si allea con la società di Sam Altman, con un investimento da 1 miliardo, e concede in licenza oltre 200 personaggi alla sua piattaforma video Sora
Accordo storico nel mondo dell'animazione: Disney effettuerà un investimento azionario di 1 miliardo di dollari in OpenAI. Il colosso dell'intrattenimento diventerà il primo partner importante di licenza per i contenuti su Sora, la piattaforma video di intelligenza artificiale di Sam Altman. Subito dopo l'annuncio dell'accordo il titolo di Walt Disney ha guadagnato il 2,3% a Wall Street.
I CONTENUTI DELL'ACCORDO
In particolare, in base all'accordo, Walt Disney renderà disponibili per Sora oltre 200 personaggi animati, mascherati e creature non solo del mondo Disney ma anche quelli della Marvel, Pixar e di Star Wars. Walt Disney Company cede la licenza a OpenAI per tre anni. Sora, quindi, potrà generare brevi video social, creati dagli utenti, che potranno essere visualizzati e condivisi dai fan. Inoltre, sarà possibile chiedere a ChatGPT Images di creare immagini che attingano alla medesima proprietà intellettuale. L’accordo non include l’utilizzo di immagini o voci di talenti.
HOLLYWOOD E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Finora gli studi cinematografici di Hollywood erano stati riluttanti a stringere accordi diretti con le società di intelligenza artificiale preoccupati per l'utilizzo dei dati e le possibili tensioni con i sindacati del settore reduci da una stagione di scioperi in cui proprio l'intelligenza artificiale era stata uno dei nodi centrali. Nonostante questo OpeAI ha avviato, comunque, colloqui con vari attori di Hollywood come Disney, Universal Pictures (Comcast) e Warner Bros. Discovery per esplorare il potenziale creativo e commerciale di Sora.