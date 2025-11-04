OpenAI sigla un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon per i servizi cloud

Mentre OpenAI tende la mano ad Amazon, Microsoft continua a spingere sull'intelligenza artificiale e guarda agli Emirati Arabi Uniti. La società ha infatti ottenuto dagli Stati Uniti una licenza per l'esportazione per inviare chip Nvidia negli Emirati, divenuti cruciali per Washington nella battaglia contro la Cina per la leadership nell'intelligenza artificiale. Con il via libera, Microsoft prevede di investire nel Paese ulteriori 8 miliardi di dollari fra il 2026 e il 2029, oltre ai 7,3 miliardi degli ultimi tre anni. Il Medioriente, con la sua ricchezza e abbondanza di energia, è divenuto una destinazione attraente per i manager dell'industria tecnologica frustrati dalla lentezza per ottenere permessi e dalla carenza di energia negli Stati Uniti. La mossa di Microsoft negli Emirati è destinata a creare polemiche in Congresso, dove i falchi temono che gli accordi tecnologici nel paese possano mettere a rischio la sicurezza nazionale e ritorcersi contro le aziende americane e gli Stati Uniti visti gli stretti legami che il paese ha con la Cina.