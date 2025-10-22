OpenAI lancia Atlas, il browser con l'anima di ChatGPT per sfidare Google Chrome

Atlas si basa sull'integrazione profonda con ChatGPT, il celebre assistente AI che ha già conquistato centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. L'idea di fondo? Trasformare la semplice app di Intelligenza artificiale in una piattaforma informatica più ampia.





Una delle funzioni più innovative è la modalità "agent", che consente al browser di agire in autonomia sul web: analizza la cronologia, comprende gli obiettivi dell'utente e compie azioni in modo automatico, come se fosse un assistente personale digitale. "È come avere internet che lavora per te" ha dichiarato Altman.