Accordo OpenAI-Oracle: potenza di calcolo per 300 miliardi di dollari in 5 anni per l'IA

OpenAI ha firmato un contratto con Oracle per acquistare 300 miliardi di dollari in potenza di calcolo in circa 5 anni. Un impegno enorme che supera di gran lunga l'attuale fatturato della startup, scrive il Wall Street Journal. È uno dei più grandi contratti cloud mai firmati, a dimostrazione di come la spesa per i data center di IA stia raggiungendo nuovi massimi nonostante i crescenti timori per una potenziale bolla. Il contratto con Oracle richiederà 4,5 gigawatt di capacità energetica, all'incirca paragonabile all'elettricità consumata da circa 4 milioni di persone.