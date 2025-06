ChatGPT, "ogni sua risposta consuma come un secondo di un forno"

Quanto consuma ChatGPT? Per rispondere alla domanda di un qualsiasi utente, in media, il popolare chatbot di intelligenza artificiale consuma la stessa energia impiegata in un secondo da un forno o il quantitativo di acqua in un quindicesimo di cucchiaino. Il consumo è legato alla necessità di raffreddare i data center. Ad affermarlo è Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, l'azienda che sviluppa Chatgpt.