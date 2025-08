Bambini, in arrivo bambole e giocattoli con Intelligenza artificiale: l'allarme degli esperti

Brandom però avverte: "Immagina un mondo in cui Barbie non solo risponde, ma ricorda le tue storie preferite, ti aiuta per la scuola e non è mai in disaccordo con le tue idee più folli. Questo è il futuro imminente dei giocattoli, non una scena da film futuristico. Finora i bambini più piccoli sono stati tra le poche fasce d'età la cui vita quotidiana non è stata saturata dall'Intelligenza artificiale. Con l'arrivo dei nuovi giocattoli anche la prima infanzia, che comprende gli anni più neuroplastici e formativi, sarà plasmata dall'AI tanto quanto qualsiasi altra fase della vita".