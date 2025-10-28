Amazon pronta a licenziare 14mila dipendenti: è uno dei più grandi tagli di personale nella storia dell'azienda

Il vicepresidente senior per le risorse umane e la tecnologia di Amazon, Beth Galetti, in un messaggio pubblicato sul sito web dell'azienda, ha spiegato che "i tagli che annunciamo rappresentano la prosecuzione del nostro impegno a rafforzarci ulteriormente, riducendo la burocrazia, eliminando livelli intermedi e riallocando le risorse per assicurarci di investire nelle nostre priorità più importanti e in ciò che conta di più per le esigenze attuali e future dei nostri clienti". Già in passato, l'amministratore delegato Andy Jassy aveva annunciato un primo ciclo di licenziamenti in Amazon.