ChatGPT può avvertire la polizia? Cosa succede se un utente minaccia un reato? Le risposte della IA

"Con le informazioni pubbliche disponibili, è impossibile dirlo con certezza. OpenAI aveva bloccato l’account perché i contenuti erano violenti, ma non li aveva ritenuti una minaccia “imminente e credibile”. Stabilire se una segnalazione preventiva avrebbe cambiato l’esito è un’ipotesi controfattuale. Il caso evidenzia il dilemma tra prevenzione, soglia del rischio e tutela della privacy".