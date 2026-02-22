Iran, media: "I Pasdaran preparano Hezbollah in previsione della guerra"

Il quotidiano saudita Al-Arabiya scrive che gli ufficiali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran hanno di fatto preso il comando di Hezbollah in previsione di una guerra con gli Stati Uniti e Israele, mentre i funzionari libanesi avrebbero preso in considerazione la possibilità che il loro Paese venga convolto nel conflitto. Lo riporta The Times of Israel. Gli ufficiali dei Pasdaran, alcuni dei quali sono arrivati;di recente in Libano dall'Iran, hanno il compito di ricostruire le capacità militari di Hezbollah, che sono state notevolmente indebolite nei 14 mesi di combattimenti con Israele, conclusisi con una tregua nel novembre 2024, aggiunge Al-Arabiya, citando fonti vicine a Hezbollah.