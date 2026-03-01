Dubai sotto attacco, un’italiana a Tgcom24: “Porte e finestre hanno tremato, ma ci sentiamo al sicuro”

“Stavamo preparando la jeep per andare a festeggiare il compleanno di nostro figlio nel deserto, un barbecue con i suoi amici. Quando si è sentito il primo boato abbiamo pensato a jet da combattimento. Invece erano missili che un attimo dopo sono stati fatti esplodere in aria. A quel boato ne sono seguiti altri. Porte e finestre hanno tremato, il rumore è stato fortissimo”.



Cosa avete pensato subito dopo quei botti in aria?

“Razionalmente sapevamo, e sappiamo, che non siamo noi il bersaglio di questi attacchi, non è la popolazione civile. Gli obiettivi sono militari e punti sensibili, come porti, aeroporto, basi dell’esercito. Quindi cerchiamo di mantenere la calma e tranquillizzare i bambini. Dall’altro canto comprendiamo che quei missili e quei droni abbattuti in aria da qualche parte devono pur cadere”.