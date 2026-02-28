BigMama bloccata a Dubai: "Sentiamo i missili, ho paura"
L'artista racconta sui social di essere rimasta negli Emirati dopo il dirottamento del volo partito da Malé a causa degli attacchi di Usa e Israele che ha causato la chiusura dello spazio aereo dei Paesi del Golfo Persico
BigMama è tra i connazionali rimasti bloccati a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo decisa in seguito agli attacchi tra Israele, Stati Uniti e Iran. In una storia pubblicata sui social, la cantante ha raccontato di aver sentito esplosioni e il passaggio dei missili sopra la città, lanciando un appello alle autorità italiane per accelerare il rientro. "Siamo terrorizzati, vogliamo solo tornare a casa".