Serena Brancale annuncia il nuovo album "Sacro" in uscita ad aprile

Nell’ultimo anno Serena ha mostrato tutte le sue sfumature. Nel 2025 ha fatto ballare l’Italia con “Anema e Core”, certificato disco di platino: un’esplosione di energia, ritmo e identità mediterranea. Durante la scorsa estate è arrivato il brano “Serenata”, insieme ad Alessandra Amoroso, altro disco di platino, diventato colonna sonora di notti a cielo aperto. Quest’anno, il silenzio si è fatto emozione. Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo Serena ha portato “Qui con me” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy): una lettera alla madre, intima e luminosa, accolta con calore dal pubblico fin dalla prima esibizione. Un brano che le è valso il Premio della Sala stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia e il Premio TIM. Tre riconoscimenti che hanno sancito non solo una performance, ma una maturità artistica. Durante la serata delle cover, Serena si è esibita al Teatro Ariston insieme a Gregory Porter e DELIA, reinterpretando il classico “Bésame Mucho” di Consuelo Velázquez. Un incontro di tre universi musicali, che hanno unito sul palco della kermesse jazz, soul e cantautorato e hanno dato vita a un arrangiamento raffinato, intenso e profondo.