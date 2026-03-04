Serena Brancale annuncia il nuovo album "Sacro" in uscita ad aprile
Il nuovo attesissimo disco sarà fuori ovunque il 10 aprile, in attesa del suo "Sacro Tour" che partirà il 30 aprile da Londra per concludersi a ottobre nella sua Bari
© Ufficio stampa
Serena Brancale annuncia il suo attesissimo nuovo album "Sacro" (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy). A quattro anni dall’ultimo lavoro, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio percorso passo dopo passo, il nuovo disco sarà fuori ovunque venerdì 10 aprile. È attivo il pre-order da questo link https://wmi.lnk.to/sacro-serena-brancale.
© Ufficio stampa
Tutti i successi di Serena Brancale
Nell’ultimo anno Serena ha mostrato tutte le sue sfumature. Nel 2025 ha fatto ballare l’Italia con “Anema e Core”, certificato disco di platino: un’esplosione di energia, ritmo e identità mediterranea. Durante la scorsa estate è arrivato il brano “Serenata”, insieme ad Alessandra Amoroso, altro disco di platino, diventato colonna sonora di notti a cielo aperto. Quest’anno, il silenzio si è fatto emozione. Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo Serena ha portato “Qui con me” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy): una lettera alla madre, intima e luminosa, accolta con calore dal pubblico fin dalla prima esibizione. Un brano che le è valso il Premio della Sala stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia e il Premio TIM. Tre riconoscimenti che hanno sancito non solo una performance, ma una maturità artistica. Durante la serata delle cover, Serena si è esibita al Teatro Ariston insieme a Gregory Porter e DELIA, reinterpretando il classico “Bésame Mucho” di Consuelo Velázquez. Un incontro di tre universi musicali, che hanno unito sul palco della kermesse jazz, soul e cantautorato e hanno dato vita a un arrangiamento raffinato, intenso e profondo.
Eppure la storia di Serena Brancale prende forma ed evolve costantemente per dare spazio a tutte le sue anime. Nasce tra studio, ricerca e sperimentazione, in uno spazio creativo dove il nu-soul dialoga con il jazz, l’R&B incontra la world music tra tradizione mediterranea, e le radici pugliesi si trasformano in linguaggio contemporaneo. Un percorso costruito con coerenza, lontano dalle scorciatoie, che l’ha portata sui palchi internazionali e a definire un’identità sonora unica nel panorama italiano.
© Ufficio stampa
Il nuovo album
“Sacro” è un disco che racconta chi è diventata Serena. Se “Qui con me” è stata una lettera intima dedicata alla madre, un dialogo tra memoria e luce, il nuovo album espande quel racconto e lo rende universale. È un lavoro che parla di radici e spiritualità, di appartenenza e libertà, di carne e anima, ma anche di festa e celebrazione. Un disco che unisce groove e introspezione, eleganza e istinto, scrittura raffinata e vibrazione viscerale. Un progetto che conferma Serena Brancale come una delle voci più riconoscibili e internazionali del panorama italiano contemporaneo.
Il nuovo tour
Ma non solo un nuovo disco in arrivo: l’artista partirà ad aprile con il “Sacro Tour”, che porterà la sua energia in Italia e in Europa. Quest’anno ogni concerto sarà un’esperienza ancora più intensa e personale, che partirà da Londra fino ad arrivare a ottobre nella sua Bari.
Di seguito tutte le date, prodotte da Vivo Concerti e Isola degli artisti:
30 aprile - Londra - Centre di Islington
11 maggio - Madrid - Sala Villanos
12 maggio - Barcellona - La Nau - Local d’assaig
6 giugno - Lamezia Terme (CZ) - Palalamezia
12 giugno - Palermo - Teatro di Verdura
13 giugno - Roma - Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
17 giugno - Capannori (LU) - “Ma la notte sì!” (Area Verde)
11 luglio - Taormina (ME) - Teatro Antico
14 luglio - Napoli - Arena Flegrea
16 luglio - Cervere (CN) - Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)
21 luglio - Cernobbio (CO) - Lake Sound Park Festival (Villa Erba)
26 luglio - Siena - Fortezza di Siena
31 luglio - Ostuni (BR) - Luce Festival (Arena Bianca – Foro Boario)
6 agosto - Roseto degli Abruzzi (TE) - Emozioni in Musica
8 agosto - Diamante (CS) - Fatti di musica (Teatro dei Ruderi di Cirella)
4 settembre - Macerata - Sferisterio
3 ottobre - Bari - Palaflorio