Serena e Nicole Brancale: "Noi sempre più simili a nostra madre"

"Nostra madre ci ha trasmesso la passione per la musica. Da quando è mancata ci siamo unite tantissimo, da cinque anni a questa parte noi ci sentiamo tutti i giorni" ha raccontato la cantante. "In Serena nostra madre ha visto l'universo, la seguiva in tutto. Era il collante tra noi, a me parlava di lei e a Serena di me" ha concluso Nicole, direttrice d'orchestra.