Clizia Incorvaia e l'amore per Eleonora Giorgi: "La vita per lei è stato un gioco bellissimo"

Nel salotto di "Verissimo" Clizia Incorvaia parla del dolore che lei e che la sua famiglia stanno vivendo dopo la morte della suocera Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo. "Mi sto rimettendo in carreggiata per me e per i bimbi. È un momento molto delicato ma sto cercando di far vivere loro al meglio questo periodo" racconta.