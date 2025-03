Nelle sue storie poi l'influencer ha rivelato di quale promessa si tratta scrivendo: "Ci hai reso una famiglia coesa e piena di amore e questo cercherò di portarlo avanti: ti passo ‘il testimone’. Così mi hai detto in clinica. Non so se sarò all’altezza. Ma cercherò di fare il massimo. Ti amo" per poi aggiungere come i due nipoti dell'attrice Gabriele e Nina, il primo figlio di Paolo e Clizia e la seconda nata dal precedente matrimonio dell'influencer con Francesco Sarcina, siano stati messi al corrente della morte della nonna: "Nina e Gabriele sanno che sei diventata un Angelo. E che basterà guardare il cielo per parlare con te e li proteggerai".