L'ultima foto di Eleonora Giorgi con il nipotino Gabriele

I funerali dell'attrice si terranno mercoledì 5 marzo a Roma, alle ore 16:00, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Eleonora Giorgi aveva fornito le disposizioni affinché quel giorno fosse come desiderava, con la musica dei Pink Floyd e dei Procol Harum. "Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here. Voglio una in entrata e l’altra in uscita", aveva confessato in un'intervista a Vanity Fair.