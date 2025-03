Eleonora Giorgi e le disposizioni per il suo funerale con i Pink Floyd: "Vorrei una canzone in entrata e una in uscita"

Eleonora Giorgi aveva già dato disposizioni per il suo funerale e in un'intervista a Vanity Fair di qualche mese fa aveva detto, con l'ironia che l'ha contraddistinta sin dall'inizio della sua battaglia contro il tumore, di voler essere accompagnata, nel suo ultimo saluto, dalla musica dei Pink Floyd: "Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here. Voglio una in entrata e l’altra in uscita".