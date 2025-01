Andrea Rizzoli parla del rapporto che lo lega alla madre e confessa che da bambino era molto geloso: "Devo ammettere che la condividevo mal volentieri con il pubblico e le lasciavo letterine strazianti sotto la porta della sua stanza per chiederle di non andare sul set, ma di restare con me. Una volta mi accontentò... io bigiai la scuola e lei il lavoro, e andammo alla Galleria Borghese a vedere Apollo e Dafne. Ci siamo ritornati da poco".