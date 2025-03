Bianca Guaccero: "In adolescenza ho sofferto di attacchi di panico"

"Tutto quello che per alcuni poteva essere normale per me era difficile. Era una sfida tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Sono felice di quella che sono perché in quella circostanza ho scoperto che siamo dotati, come essere umani, del famoso istinto di sopravvivenza che mi ha portato a lottare per superare quel momento. La forza mi è arrivata da dentro, e poi il primo film mi ha salvato la vita" prosegue l'attrice.