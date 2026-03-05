Valentino Rossi e Francesca Sofia celebrano il quarto compleanno di Giulietta
I festeggiamenti, raccontati tramite gli scatti sui social, si sono svolti in un locale vicino alla villa dove la coppia vive assieme alle figlie
Il compleanno di Giulietta, figlia di Valentino Rossi © Instagram
Continua il periodo dei festeggiamenti per Valentino Rossi e la sua famiglia. Dopo aver celebrato il suo 47esimo compleanno a metà febbraio, il pilota e la fidanzata Francesca Sofia Novello hanno organizzato una splendida festa per i quattro anni della figlia primogenita Giulietta.
Le foto pubblicate da Francesca Sofia
Sulla sua pagina Instagram, Francesca Sofia ha condiviso vari scatti della festa con i suoi follower. Il post contiene anche alcuni ricordi speciali dei primi quattro anni di vita della figlia, oltre a una didascalia dolcissima: "Auguri al mio primo grande amore che oggi compie 4 anni. Ti amo infinitamente". Tra gli scatti ce n'è uno con Valentino e Francesca Sofia assieme a Giulietta, oltre a una tenera foto in cui il Dottore tiene sulle spalle la primogenita. Le foto che ritraggono il pilota assieme alle figlie sono piuttosto rare, probabilmente perché il pilota ci tiene a tutelare il più possibile la privacy della sua famiglia.
La festa a tema
Valentino e Francesca Sofia hanno organizzato una festa a tema Paw Patrol, cartone animato particolarmente apprezzato da Giulietta. Oltre alla torta a più piani dedicata alla serie d'animazione, la piccola Gigi (diminutivo con il quale la chiamano i genitori) ha avuto anche un'altra bella sorpresa: un incontro dal vivo con Chase, il suo personaggio preferito.
I festeggiamenti si sono svolti in un locale vicino alla villa dove la coppia vive assieme alle figlie. Il tema dell’evento è stato rispettato al 100% e, infatti, nelle foto condivise da Francesca Sofia è possibile notare tantissimi oggetti con i personaggi di Paw Patrol, dai piatti ai piccoli sgabelli sui quali hanno preso posto gli ospiti.
La seconda festa nel giro di poche settimane
Come accennato, quella di Giulietta è stata la seconda festa celebrata dalla famiglia di Valentino Rossi nelle ultime settimane. La prima è stata quella dedicata al 47esimo compleanno del pilota, celebrata in un ristorante a Riccione e ricca di riferimenti all’illustre carriera del Dottore nel motociclismo. Sulla torta, per esempio, non c'era scritto 47, bensì "46+1", chiaro riferimento al numero con il quale Rossi ha corso tantissime gare. Inoltre, sui menù c'era la bandiera bianca e nera tipica delle competizioni di MotoGP.
L'occasione lieta, purtroppo, era stata guastata da una nota di amarezza: il padre di Valentino, con i quale è in corso una vicenda giudiziaria, si era guardato bene dal fare gli auguri al figlio. "Sono stato attaccato da lui con molto livore, per cui non sono io che devo fare gli auguri a lui, ma è lui che deve farli casomai a me", aveva detto Graziano Rossi al Resto del Carlino.