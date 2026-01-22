Clara Rossi, chi è la sorella minore di Valentino: cantante lontana dai riflettori
Mentre il nome della 29enne entra nella complessa vicenda giudiziaria dei Rossi, esce il suo nuovo singolo "Ore ore ore"
In una famiglia in cui il cognome è sinonimo di velocità, rumore e successi mondiali, Clara Rossi ha scelto di vivere lontana dai riflettori, preferendo lo studio e la musica. Una vita costruita con discrezione, lontano dai riflettori, che oggi viene improvvisamente illuminata da una disputa familiare che non ha cercato ma che la coinvolge suo malgrado. Figlia di Graziano Rossi e Lorena Quieti, sorella minore di Valentino Rossi, Clara ha quasi 29 anni ed è sempre rimasta ai margini del clamore mediatico che accompagna il nome di famiglia. Cantante e musicista, è conosciuta da chi le è vicino come una ragazza riservata, dolce e determinata, cresciuta seguendo una passione personale piuttosto che l’eredità sportiva di casa.
Una strada diversa da quella dei motori
A differenza del padre e dei fratelli, Clara non ha mai ceduto al fascino delle due ruote. "Mamma ha paura" raccontava tempo fa spiegando di essere salita in moto solo raramente e sempre con grande cautela. La sua vera passione, coltivata fin dall'infanzia, è sempre stata la musica: il pianoforte come primo "giocattolo", poi lo studio del canto e della chitarra alla scuola Pianeta Musica di Pesaro.
Dall'album d'esordio al nuovo singolo
Il percorso formativo l'ha portata anche lontano dall'Italia. Un anno di liceo negli Stati Uniti, nel Wisconsin, dove ha cantato in un coro polifonico, e successivamente l'esperienza Erasmus a Madrid, durante gli studi universitari conclusi nel 2022 con una laurea in Lingue. La musica per Clara non è mai rimasta un semplice hobby. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo album di inediti, prodotto al Naïve Recording Studio, segnando un passo concreto verso una carriera da cantautrice.
Nei giorni scorsi è uscito il nuovo singolo "Ore ore ore" con il nome d'arte Clari. Il brano, che Clara canta spesso nei video condivisi sui social, racconta un amore profondo e totalizzante, fatto di mancanza e sentimenti intensi. In uno dei contenuti più apprezzati compare anche la madre Lorena Quieti, al suo fianco mentre canta: la prima sostenitrice di un percorso costruito con pazienza e dedizione.
Coinvolta nella disputa familiare
Se Clara ha scelto la musica, la vita familiare l'ha inevitabilmente coinvolta nelle complesse dinamiche di famiglia. La disputa tra il padre Graziano e il fratello Valentino, legata a questioni economiche e legali, l'ha vista come vittima collaterale. Clara riceve ancora dal padre un assegno mensile di 1.500 euro, ma Graziano ha annunciato la volontà di sospenderlo, sostenendo che ormai la figlia, con la laurea e l'indipendenza, debba camminare con le proprie gambe. Nonostante ciò, Clara rimane lontana da polemiche e riflettori: non ha mai condiviso la passione per le moto, preferendo un approccio prudente e pacato alla vita, che si riflette anche nella sua musica e nel modo in cui gestisce i rapporti familiari.
In questo contesto si inserisce anche la questione economica. Una decisione che rischia di incidere su una giovane artista che ha sempre cercato di costruire il proprio futuro senza sfruttare il peso del cognome.