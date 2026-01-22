Clara Rossi, chi è la sorella minore di Valentino: cantante lontana dai riflettori

In una famiglia in cui il cognome è sinonimo di velocità, rumore e successi mondiali, Clara Rossi ha scelto di vivere lontana dai riflettori, preferendo lo studio e la musica. Una vita costruita con discrezione, lontano dai riflettori, che oggi viene improvvisamente illuminata da una disputa familiare che non ha cercato ma che la coinvolge suo malgrado. Figlia di Graziano Rossi e Lorena Quieti, sorella minore di Valentino Rossi, Clara ha quasi 29 anni ed è sempre rimasta ai margini del clamore mediatico che accompagna il nome di famiglia. Cantante e musicista, è conosciuta da chi le è vicino come una ragazza riservata, dolce e determinata, cresciuta seguendo una passione personale piuttosto che l’eredità sportiva di casa.