Valentino Rossi in versione privata: la rara foto con la figlia Gabriella per il suo primo compleanno

In Thailandia l'ex pilota di MotoGp e Francesca Sofia Novello celebrano il primo anno della piccola Gabriella in famiglia
Uno scatto raro, tenerissimo e inusuale ritrae Valentino Rossi che solleva la piccola Gabriella tra le braccia, sorridente, completamente assorto nella sua bambina. L'occasione è speciale: il primo compleanno della secondogenita che la famiglia ha scelto di festeggiare lontano dai riflettori, in Thailandia, circondata dagli amici. È Francesca Sofia Novello a condividere le immagini sui social. Tra le foto della festa, dei dettagli curati e della torta al cioccolato, spicca soprattutto quella di Valentino con la figlia Gabriella.
A dare voce alle emozioni è, invece, la compagna che accompagna le immagini con una lunga dedica alla figlia. Parole che parlano di maternità, di stupore e di un amore che non conosce limiti:
"Pensavo che il primo amore di una mamma fosse il limite massimo del cuore. Mi sbagliavo. Sei arrivata tu e hai reso ogni sentimento più profondo e più completo".
La celebrazione di Gabriella è intima, proprio come piace alla coppia. Una cena con gli amici, una villa immersa nella quiete thailandese, palloncini con cui la piccola può giocare e una torta decorata con panna e cioccolato. Accanto a lei, la sorellina maggiore Giulietta, a completare il quadretto intimo di una famiglia unita.