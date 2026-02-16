Valentino Rossi, compleanno amaro: dal papà Graziano niente auguri

Passa il tempo, ma la situazione tra Valentino Rossi e il papà Graziano non migliora. Nemmeno per i 47 anni arrivano segnali di disgelo dopo la vicenda giudiziaria che ha visto portare in tribunale dal campione la compagna del padre. "Sono stato attaccato da lui con molto livore - dice Graziano al Resto del Carlino - per cui non sono io che devo fare gli auguri a lui, ma è lui che deve farli casomai a me". Anche se, dentro la residenza di Tavullia, ci sono due approcci diversi perché la sua compagna Ambra Arpino prova a distendere i toni. Si fa consegnare il telefono da Graziano: "Io certamente che farò gli auguri a Valentino".