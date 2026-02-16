Valentino Rossi, compleanno amaro: dal papà Graziano niente auguri

© italyphotopress
Nessun disgelo con il campione, nonostante le sue 47 candeline. “Mi ha attaccato con troppo livore", dice il padre
Passa il tempo, ma la situazione tra Valentino Rossi e il papà Graziano non migliora. Nemmeno per i 47 anni arrivano segnali di disgelo dopo la vicenda giudiziaria che ha visto portare in tribunale dal campione la compagna del padre. "Sono stato attaccato da lui con molto livore - dice Graziano al Resto del Carlino - per cui non sono io che devo fare gli auguri a lui, ma è lui che deve farli casomai a me". Anche se, dentro la residenza di Tavullia, ci sono due approcci diversi perché la sua compagna Ambra Arpino prova a distendere i toni. Si fa consegnare il telefono da Graziano: "Io certamente che farò gli auguri a Valentino".
Verso l'archiviazione - Ambra Arpino poi aggiunge con un po' di amarezza: "Mi pare di aver capito che si va verso l’archiviazione per quello che riguarda la denuncia per circonvenzione di incapace nei miei confronti da parte di Valentino". Non una, ma sei perizie neuropsichiatriche dicono che Graziano è in grado di intendere e di volere. Comunque, non appena si chiuderà questa storia, tireremo le conclusioni e verrà fuori tutta la verità".
La vicenda giudiziaria - Tutto nasce nel 2024 quando il vincitore di nove titoli nel Motomondiale chiede e ottiene di essere nominato amministratore di sostegno del padre, oggi 71enne, che considera psicologicamente fragile. Dopo un anno Graziano chiede al figlio di liberarlo dal controllo legale. Valentino non ne vuole sapere: parte la causa civile e il 4 marzo 2025 il giudice di Pesaro dà ragione al padre, ritenuto pienamente in grado di intendere e volere. A quel punto Valentino non fa appello contro la sentenza del giudice ma decide di denunciare penalmente l’attuale compagna del padre accusandola di circonvenzione di incapace. Secondo la sua ricostruzione ha prelevato dal suo conto 176 mila euro - di cui 100mila con la causale 'prestito' - cui si aggiungono altri 34 mila euro in contanti presi nell'arco di 12 anni di relazione: Valentino l'avrebbe scoperto durante il suo anno di amministratore di sostegno del padre. Al momento, nonostante un po' di ottimosmo da parte di Amrbra, la distanza tra padre e figlio è siderale.