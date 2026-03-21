Speciale Guerra in Iran
Secondo gli analisti

Guerra all'Iran, gli ultimi attacchi di Teheran per minacciare l'Europa

Il lancio di due missili balistici iraniani verso la base britannica di Diego Garcia servirebbe a mandare un messaggio all'Occidente

di Francesca Canto
21 Mar 2026 - 19:28
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Un messaggio e una minaccia per l'Europa: possiamo arrivare lontano. Così, secondo gli analisti, va inteso il lancio di due missili balistici iraniani verso la base britannica di Diego Garcia, l'atollo dell'Oceano Indiano, a circa 4mila chilometri dalla Repubblica Islamica. Non sono riusciti a colpire il bersaglio. Uno non ha funzionato in volo, l'altro sarebbe stato colpito da un intercettore SM-3 della marina americana. Si tratterebbe di due Khorramshahr 4, missili balistici a medio raggio. La gittata dovrebbe essere compresa tra i mille e i 2mila chilometri. Tuttavia, il tentato attacco alla base di Diego Garcia, suggerisce che potrebbero avere una gittata superiore il doppio rispetto a quanto ammesso da Teheran, capace quindi di raggiungere diversi paesi europei tra cui l'Italia.

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