Guerra all'Iran, gli ultimi attacchi di Teheran per minacciare l'Europa

Un messaggio e una minaccia per l'Europa: possiamo arrivare lontano. Così, secondo gli analisti, va inteso il lancio di due missili balistici iraniani verso la base britannica di Diego Garcia, l'atollo dell'Oceano Indiano, a circa 4mila chilometri dalla Repubblica Islamica. Non sono riusciti a colpire il bersaglio. Uno non ha funzionato in volo, l'altro sarebbe stato colpito da un intercettore SM-3 della marina americana. Si tratterebbe di due Khorramshahr 4, missili balistici a medio raggio. La gittata dovrebbe essere compresa tra i mille e i 2mila chilometri. Tuttavia, il tentato attacco alla base di Diego Garcia, suggerisce che potrebbero avere una gittata superiore il doppio rispetto a quanto ammesso da Teheran, capace quindi di raggiungere diversi paesi europei tra cui l'Italia.