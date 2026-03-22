Guerra in Iran, anche le risorse idriche diventano target bellici

Ogni edizione è dedicata a un tema specifico legato a sfide attuali: nel 2026 il rapporto tra acqua e uguaglianza di genere. Secondo le Nazioni Unite, oltre 2,1 miliardi di persone nel mondo non dispongono di un accesso sicuro all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari di base. Il tema è strettamente connesso agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare all'SDG 6 ("Acqua pulita e servizi igienico-sanitari per tutti"). L'acqua, infatti, non è solo una questione di salute, ma influisce anche sulla lotta alla povertà, sulla sicurezza alimentare, sulla pace, sui diritti umani, sugli ecosistemi e sull'istruzione.