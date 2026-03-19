La crisi dell’acqua in Italia nel 2025 ha visto più di 1.100 episodi di precipitazioni intense, con 139 allagamenti urbani. Nell’ultimo decennio la produzione agricola italiana si è ridotta del 7,8%, con picchi nelle coltivazioni più idrovore (solo nel 2024 i danni provocati dai cambiamenti climatici ci sono costati 8,5 miliardi di euro). Il 96% dei cittadini italiani tende a sottostimare i propri consumi idrici e forse non è un caso se l’Italia è il paese più idrovoro d’Europa. Il sistema acqua è cruciale per ogni economia, per quella italiana vale il 20% del Pil e si trova adesso ad affrontare, oltre alle sfide climatiche, anche il dopo Pnrr. Il rapporto punta a promuovere la digitalizzazione, il monitoraggio delle reti e la riduzione delle perdite, oltre a sensibilizzare le istituzioni affinché l'acqua diventi centrale nelle politiche pubbliche.