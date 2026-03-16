La Lombardia guarda al futuro

Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia: “La scelta importante è quella di far sì che la nostra regione Lombardia nel 2050 sia una regione a totale emissione 0 di CO2. E questo lo vogliamo fare diversificando le fonti energetiche. Si parte sicuramente dalle energie rinnovabili più tradizionali come l'idroelettrico, essendo la nostra regione la più grande produttrice di energia elettrica del paese. Fino ad arrivare al biogas e al biometano, che diventa strategico per ridurre le emissioni nocive in atmosfera”.