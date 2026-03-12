A Bari i gusci delle cozze diventano cemento green

Michele Notarnicola, Professore di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati Politecnico di Bari: “Noi abbiamo in Italia una produzione di circa 200 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti, tra speciali e i cosiddetti urbani. Quindi una valanga di materiali che, se non gestiti bene, creerebbero affollamento nelle discariche, nei luoghi di smaltimento. Quindi cercare di cambiare questo paradigma dello smaltimento come unica soluzione e andare sul recupero dei materiali che sono presenti nei rifiuti è una sfida che ormai è entrata nel DNA della ricerca”.