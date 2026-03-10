La Norvegia fa il sorpasso definitivo

Mentre nel resto d'Europa il dibattito sulla transizione è ancora aperto, Oslo ha già ridotto il motore termico a un'irrilevante quota residua del 4%, centrando l’obiettivo "zero emissioni" con un anno di anticipo rispetto ai target fissati per il 2025. Il dato non ammette repliche: l’elettrico non è più un'integrazione del sistema, ma l'unico standard ammesso. E lo è in un paese che, paradosso dei paradossi, vede nelle esportazioni di petrolio e gas il 25% del prodotto interno nazionale, ma all’interno invece il sistema è interamente coperto nel suo fabbisogno elettrico dalla produzione rinnovabile.