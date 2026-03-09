Iran a rischio catastrofe ambientale

In questo contesto è stato lanciato un allarme per piogge acide, causate dalla combustione di idrocarburi e sostanze chimiche con gravi rischi per la salute e l’agricoltura. Il bombardamento di siti petroliferi e infrastrutture fossili ha causato la dispersione di idrocarburi nel suolo e potenzialmente nelle falde acquifere. Greenpeace ha denunciato il rischio di un disastro ecologico senza precedenti nel Golfo Persico. Nonostante l'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) abbia riferito che non sono stati rilevati aumenti critici di radiazioni dopo i raid su alcuni siti, la distruzione totale di impianti come quello di Natanz solleva forti preoccupazioni per la gestione dei residui tossici e radioattivi a lungo termine.