I fiumi dell’Amazzonia non si toccano

Un decreto governativo aveva, in un primo momento, concesso l’utilizzo dei fiumi per le operazioni della multinazionale ma quei corsi d’acqua per le popolazioni locali non sono soltanto fonti di vita e sostentamento ma hanno anche un valore culturale e identitario. Rappresentanti di circa 14 etnie diverse hanno occupato gli impianti della Cargill a Santarém, denunciando il rischio che dragaggi e concessioni aprissero la strada a quella che hanno definito la “privatizzazione del fiume Tapajos” ed esprimendo le loro preoccupazioni per l’impatto ambientale e sociale delle opere.