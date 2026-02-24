Le tartatughe giganti tornano a Floreana

A Floreana, il ritorno delle tartarughe segue la rimozione di specie invasive e l’attivazione di sistemi di monitoraggio ambientale. L’obiettivo è ripristinare i processi ecologici perduti e aprire la strada alla futura reintroduzione di altre specie endemiche scomparse localmente. Il cammino sarà lungo. La trasformazione del paesaggio richiederà generazioni ma il passo compiuto ora è già un segnale potente. Le Galápagos, dichiarate Patrimonio naturale dell’umanità dall’Unesco nel 1978, custodiscono una biodiversità unica al mondo. Il rientro delle tartarughe giganti a Floreana non è soltanto una reintroduzione faunistica ma un tentativo concreto di restituire all’isola la sua fisionomia naturale e di rimediare ai danni causati dall’uomo oltre un secolo fa.