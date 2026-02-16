Cosa succede ai pini di Roma

L’area presa in esame conta 54 pini storici, non soltanto in via dei Fori Imperiali, ma anche nella zona antistante il Colosseo, in piazza dell’Ara Coeli e vicino all’Arco di Costantino. Su 36 di questi sono stati effettuati dei test: 12 sono stati ritenuti instabili, mentre 24 sono più sicuri o hanno bisogno di ulteriori controlli.