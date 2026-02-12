Catturare CO2 dall'aria: resterà un'utopia?

Catturare direttamente la Co2 dall’aria era considerata una delle migliori soluzioni per estrarre l’anidride carbonica dall’ambiente e la società svizzera Climeworks aveva messo a punto un sistema in grado di trasformare in roccia l’anidride carbonica catturata e successivamente miscelata con l’acqua. Un processo di mineralizzazione che avrebbe impedito il ritorno della Co2 nell’aria.