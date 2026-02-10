Trump apre alla pesca una riserva marina protetta
Per il presidente "occorre rafforzare l’economia degli Stati Uniti e sostenere la comunità costiera"di Redazione E-Planet
© Unsplash
Continua il rapporto discutibile del presidente degli Stati Uniti con le tematiche ambientali. Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che riapre la pesca commerciale nelle acque protette al largo della costa atlantica in una regione famosa per la sua biodiversità.
Il Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monuments si estende su una superficie di 5.000 miglia quadrate ed è da tempo al centro dell’interesse scientifico. La riserva è stata istituita nel 2016 dall’ex presidente Barack Obama per proteggere una zona minacciata dalla pesca eccessiva e dai cambiamenti climatici. Trump l’ha riaperta alla pesca commerciale durante il suo primo mandato, il suo successore Biden l’ha richiusa fino alla decisione di questi giorni.
Per l’attuale presidente gli animali che popolano la riserva, molti in via d’estinzione, sarebbero già protetti dalle leggi vigenti e il divieto di pesca commerciale superfluo. Inoltre, ha argomentato Trump, “occorre rafforzare l’economia degli Stati Uniti e sostenere la comunità costiera". L’area, ricca di montagne e canyon sottomarini, è abitata da specie rare, alcune delle quali avvistate solo lì, e di balene in via d’estinzione.