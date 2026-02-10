Trump apre alla pesca una riserva marina protetta

Per l’attuale presidente gli animali che popolano la riserva, molti in via d’estinzione, sarebbero già protetti dalle leggi vigenti e il divieto di pesca commerciale superfluo. Inoltre, ha argomentato Trump, “occorre rafforzare l’economia degli Stati Uniti e sostenere la comunità costiera". L’area, ricca di montagne e canyon sottomarini, è abitata da specie rare, alcune delle quali avvistate solo lì, e di balene in via d’estinzione.