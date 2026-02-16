Pagelle in…sostenibili del 15 febbraio

Voto 7 al carnevale di Venezia che quest’anno sarà ancora più green. I coriandoli e le stelle filanti dovranno essere biodegradabili e compostabili. Qualcuno dirà che è un'esagerazione. Beh, pensate alle oltre 3 milioni di presenze stimate e calcolate i sacchettini di coriandoli che gireranno. Un tappetto infinito di microplastiche che devasta calli e canali. Spazio allora a stelle filanti in materiali vegetali. Tutti felici, pure la città.