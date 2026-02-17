Il mare attorno alla Groenlandia si abbassa

Una conclusione in evidente antitesi con quello che succederà nel resto del mondo dove, al contrario, le coste saranno progressivamente sommerse dalle acque marine. Gli oceani sono il principale dissipatore del calore in eccesso provocato dall’aumento dei gas serra nell’atmosfera terrestre: lo assorbono e, come conseguenza, l’acqua aumenta il suo volume. La Groenlandia è ricoperta per l’80% da uno strato di ghiaccio che si sta sciogliendo a un ritmo di circa 200 miliardi di tonnellate all’anno ma la dinamica che s’innesterà sarà opposta.