Il mare attorno alla Groenlandia si abbassa
Gravi le conseguenze sulla vita delle comunità costiere e sulle rotte di navigazione
© Unsplash
Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications il livello del mare attorno alla Groenlandia diminuirà nei prossimi decenni a causa degli effetti dei cambiamenti climatici.
Una conclusione in evidente antitesi con quello che succederà nel resto del mondo dove, al contrario, le coste saranno progressivamente sommerse dalle acque marine. Gli oceani sono il principale dissipatore del calore in eccesso provocato dall’aumento dei gas serra nell’atmosfera terrestre: lo assorbono e, come conseguenza, l’acqua aumenta il suo volume. La Groenlandia è ricoperta per l’80% da uno strato di ghiaccio che si sta sciogliendo a un ritmo di circa 200 miliardi di tonnellate all’anno ma la dinamica che s’innesterà sarà opposta.
© Unsplash
Man mano che la calotta glaciale perde massa, la terraferma sottostante si solleva. Un effetto a rimbalzo, spiegano gli autori dello studio, paragonabile alla decompressione di un materasso in memory form dopo che una persona sdraiata si alza. Con la perdita di massa della calotta glaciale, inoltre, il livello del mare si ridurrà ulteriormente a causa di un altro fattore, spesso poco considerato: la gravità. Entrambi gli effetti, ossia la variazione della superficie terrestre e quella gravitazionale, sono chiamati in gergo tecnico come aggiustamento isostatico glaciale.
"Quando la calotta glaciale è molto grande, ha molta massa. La superficie del mare viene attratta verso la calotta glaciale a causa di questa attrazione gravitazionale", ha commentato l'autrice Lauren Lewright. "Man mano che la calotta glaciale perde massa, la sua attrazione gravitazionale sulla superficie del mare diminuisce. Questo si traduce in un abbassamento del livello del mare".
Se si riuscirà a limitare le emissioni di gas serra, l’abbassamento del mare attorno alla Groenlandia sarà di circa 0,9 metri all’anno, in caso contrario, questo valore arriverà addirittura fino a 2,5 metri. Gli effetti principali di questo fenomeno ricadranno sulle comunità costiere le cui infrastrutture sono state costruite per i livelli del mare attuali, sulla pesca e sulle rotte di navigazione.