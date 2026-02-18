Quando il buio notturno è meglio della luce

Ed ecco, allora, la marcia indietro e, quasi controcorrente, la ricerca del buio. In Belgio, uno dei paesi più illuminati al mondo, dove è quasi impossibile scorgere la Via Lattea, nel comune di Viroinval, in Vallonia, nei prossimi mesi saranno spente diverse lampade fino alla rimozione definitiva di 75 lampioni considerati inutili. Un progetto nato nel 2021 quando si stimò che il 6% degli 8.000 lampioni nel parco nazionale Entre-Sambre-et-Meuse fossero inutili perché si trovavano a più di 50 metri dall’edificio più vicino e a meno di 50 da un sito Natura2000, aree di grande valore naturale. Il parco nazionale, ricco di foreste, fiumi, zone umide abitate da diverse specie animali, ha stanziato 308.000 euro per ripristinare l’oscurità notturna considerata importante e benefica per la tutela dell’habitat e degli animali che lo popolano. Negli ultimi anni, diverse ricerche hanno dimostrato che illuminare i cieli notturni è dannoso per un’ampia gamma di specie perché compromette la loro alimentazione, la riproduzione e complica la navigazione.