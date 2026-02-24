Ultime pagelle in…sostenibili di febbraio

Voto 3 a Donald Trump e alla sua ultima chicca: riaprire un’area di pesca protetta. Parliamo del parco naturale di quasi 13 mila chilometri quadrati nell’oceano Atlantico tra il Maine e il Connecticut, che era stato designato come protetto da Obama nel 2016. Ringraziano le balene in via d’estinzione, le tartarughe e le altre specie rare che vivono in quelle acque. "L’abrogazione delle norme di tutela ambientale è necessaria" sono le sue parole "per rafforzare l’economia". E allora perché non tirar giù i 4 presidenti sul Monte Rushmore per fare un bel centro commerciale?