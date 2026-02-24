Ultime pagelle in…sostenibili di febbraio
Il meglio e il peggio delle notizie della settimana appena finitadi Ronny Mengo
Come fanno a prendere 4 le Isole Fiji? Basta metterle nelle mani dell’uomo che simpaticamente le devasta. Secondo uno studio recente sono le più inquinate da microplastiche e almeno un terzo dei suoi pesci costieri ha ingerito particelle più piccole di 5 mm. Nylon, poli-etilene, tareftalato e altre plastiche impronunciabili fluttuano nel Pacifico, perché impegnandosi un po’ si possono inquinare anche luoghi apparentemente incontaminati, benissimo.
Voto 3 a Donald Trump e alla sua ultima chicca: riaprire un’area di pesca protetta. Parliamo del parco naturale di quasi 13 mila chilometri quadrati nell’oceano Atlantico tra il Maine e il Connecticut, che era stato designato come protetto da Obama nel 2016. Ringraziano le balene in via d’estinzione, le tartarughe e le altre specie rare che vivono in quelle acque. "L’abrogazione delle norme di tutela ambientale è necessaria" sono le sue parole "per rafforzare l’economia". E allora perché non tirar giù i 4 presidenti sul Monte Rushmore per fare un bel centro commerciale?
Voto 8 al global brightening. Cosa sarebbe? Le maggiori radiazioni solari che riescono a raggiungere la terra grazie al miglioramento dell’aria. L’atmosfera è più nitida, per la diminuzione dell’inquinamento legata a norme più severe, ed ecco il dato pubblicato in una rivista scientifica: la luce solare che raggiunge la superficie europea è aumentata del 4,8% negli ultimi 30 anni. Aumenta la luce, siamo più felici, aumenta l’energia rinnovabile, per la gioia di molti settori economici.
Voto 7 infine allo smart working che continua a far bene all’ambiente. L’impatto di un giorno di lavoro a casa è mediamente di 1 chilo di CO2 contro i 4 chili prodotti se invece si raggiunge l’ufficio. I consumi extra restando in salotto (riscaldamento, pc, luce) sono comunque inferiori rispetto ai mezzi per raggiungere i colleghi. Bravi voi quindi che se anche vi imbruttite in pigiama davanti al pc, state facendo un gran bene al pianeta.