Il mare più acido minaccia i reperti archeologici

L’allarme arriva da uno studio inedito, “Wateriskult. Climate change risk to underwater cultural heritage in stone”, finanziato dalla Commissione Europea che propone una valutazione del rischio per i siti culturali subacquei in relazione al cambiamento climatico. Particolarmente vulnerabili alla variazione del pH delle acque, a causa del processo di acidificazione in atto, sono i materiali delle lapidi. “Abbiamo potuto ricostruire – dice Luigi Germinario, il coordinatore della ricerca assieme all’università di Padova - come il degrado dei materiali lapidei sia stato minimo in epoca preindustriale e nelle condizioni attuali mentre un aumento delle emissioni potrebbe portare ad un incremento esponenziale della vulnerabilità, e quindi ad un’accelerazione di processi di degrado. Processi che sarebbero irreversibili nei prossimi decenni e secoli, influenzati dalle proprietà dei materiali e dal cambiamento delle dinamiche di bio-colonizzazione”.