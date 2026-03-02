2050: la sentenza termica

Ma il vero "stress test" colpirà il cuore dell'Europa. Regno Unito, Svizzera e Norvegia sono i paesi con il più alto incremento relativo di giorni roventi, e tutti con un parco immobiliare che è un colossale errore di calcolo rispetto al futuro: case progettate per trattenere il calore, tipico di ambienti freddi, che però oggi si trasformano in potenziali trappole termiche. Il rischio è un loop energetico distruttivo: più condizionatori accendiamo, più si stressa una rete elettrica che, se non è alimentata al 100% da rinnovabili, accelera proprio il riscaldamento che cerca di combattere.