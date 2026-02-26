Le microplastiche affogano il Mar Mediterraneo

Il Mar Mediterraneo è uno dei mari più inquinati al mondo con concentrazioni record di microplastiche e oltre 100.000 tonnellate di plastica che vi finiscono dentro ogni anno. Essendo un bacino quasi chiuso, fatica ad espellere i residui che si accumulano lungo le coste e sui fondali. I tempi di degradazione sono lunghissimi e provocano danni agli organismi marini e, indirettamente, alla salute umana. Le microplastiche rilasciano, infatti, additivi tossici e trasportano inquinanti e patogeni: una volta ingeriti dalla fauna marina e dall'uomo che se ne ciba, sono eliminabili con grande difficoltà.