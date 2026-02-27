Gli scarti del pane...non si scartano più!

I ricercatori hanno sviluppato un metodo semplice ed economico utilizzando acido solforico diluito come catalizzatore e alte concentrazioni iniziali di biomassa. Se l’etil levulinato è già noto come additivo ossigenato per il diesel, questa ricerca apre nuove prospettive: per la prima volta è stato testato anche in motori a benzina, in miscele fino al 40% in volume con carburante commerciale. I test hanno dimostrato che tali miscele non compromettono le prestazioni dei motori a combustione interna, senza richiedere modifiche alle tecnologie esistenti. Inoltre, l’uso di etil levulinato permette di ridurre le emissioni inquinanti e diminuire la dipendenza dai combustibili fossili. «La trasformazione degli scarti del pane in etil levulinato dimostra come la ricerca scientifica possa generare soluzioni concrete per l’energia rinnovabile – sottolineano i ricercatori – Valorizzare rifiuti abbondanti e convertirli in biocarburante alternativo significa fare un passo importante verso una mobilità sostenibile, riducendo lo spreco alimentare e integrandosi con le tecnologie già esistenti».